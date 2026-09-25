AFG vs NEP: नेपाल ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से रौंदा, एक ही दिन एशियन गेम्स में हुआ दूसरा बड़ा उलटफेर

AFG vs NEP Asian Games 2026 Highlights: एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में एक ही दिन दूसरा बड़ा उलटफेर देखने को मिला। पहले मुकाबले में हांगकांग की टीम ने ओमान को हराया, तो दूसरे मुकाबले में नेपाल ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराकर क्वार्टर फाइनल की रेस को रोमांचक बना दिया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर सिर्फ 102 रन बना पाई। जवाब में नेपाल ने 103 रन के लक्ष्य को 5 विकेट खोकर आसानी से 18वें ओवर में ही हासिल कर लिया। इस हार के बावजूद अफगानिस्तान की टीम क्वार्टर फाइनल की रेस में बनी हुई है, वहीं नेपाल ने अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है।