Asian Games 2026: भारत कल फिर मेडल टेबल में लगाएगा लंबी छलांग, जानें कौन-कौन से इवेंट में आने वाले हैं गोल्ड

गोल्ड मेडल के साथ कमलजीत और सुरुचि। (फोटो सोर्स: एक्स@/India_AllSports)
Asian Games 2026 Medal Table India: एशियन गेम्स 2026 में शुक्रवार 25 सितंबर को भारत की झोली में दूसरा गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में आया। कमलजीत-सुरुचि ने यह मेडल जीतकर भारतीय फैंस का सीना गर्व से चोड़ा कर दिया। दिन के अंत में पोल वॉल्ट इवेंट में बारानिका एलंगोवन ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वह पोल वॉल्ट में मेडल जीतने वाली भारत की पहली एथलीट बन गईं। इस तरह एशियन गेम्स में दिन का अंत दो गोल्ड, 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज के साथ हुआ। अब भारत के पदकों की संख्या 23 हो गई है। खास बात ये है कि शनिवार को भारत एक बार फिर मेडल टेबल में लंबी छलांग लगाते हुए टॉप-10 में वापसी कर सकता है। आइये आपको भी बताते हैं कि ये आखिर कैसे संभव होगा?
26 सितंबर को कबड्डी इवेंट के फाइनल मुकाबले खेले जाने हैं। जहां भारतीय महिला टीम और भारतीय पुरुष टीम के पास देश की झोली में दो स्वर्ण पदक डालने के सुनहरे मौके हैं। भारतीय महिला टीम जहां अपन फाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार, सुबह 9:30 बजे ईरान के खिलाफ खेलने उतरेगी। वहीं, भारतीय पुरुष टीम दोपहर 2:30 बजे से गोल्ड मेडल के लिए फाइनल खेलेगी। हालांकि, अभी विपक्षी टीम कौन-सी होगी ये कन्फर्म होना बाकी है।
भारतीय टीम फिलहाल मेडल टैली में 12वें पायदान पर है। अगर, वह शनिवार को दो गोल्ड के साथ अन्य किसी इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने में सफल हो जाती है, तो वह आसानी से टॉप-10 में जगह बना लेगी।
|रैंक
|देश
|गोल्ड
|सिल्वर
|ब्रॉन्ज
|कुल पदक
|1
|चीन
|97
|36
|24
|157
|2
|जापान
|27
|42
|44
|113
|3
|दक्षिण कोरिया
|13
|17
|34
|64
|4
|कजाकिस्तान
|8
|8
|13
|29
|5
|उज्बेकिस्तान
|6
|15
|9
|30
|6
|ईरान
|6
|11
|7
|24
|7
|थाईलैंड
|6
|6
|8
|20
|8
|हांगकांग, चीन
|4
|11
|11
|26
|9
|उत्तर कोरिया
|4
|4
|3
|11
|10
|बहरीन
|4
|2
|1
|7
|11
|मलेशिया
|4
|1
|5
|10
|12
|भारत
|2
|9
|12
|23
|13
|चीनी ताइपे
|2
|5
|16
|23
|14
|फिलीपींस
|2
|2
|5
|9
|15
|कतर
|2
|2
|1
|5
बड़ी खबरेंView All
अन्य खेल
खेल
ट्रेंडिंग
Asian Games 2026