Asian Games 2026: भारत कल फिर मेडल टेबल में लगाएगा लंबी छलांग, जानें कौन-कौन से इवेंट में आने वाले हैं गोल्ड

Asian Games 2026 Medal Table India: एशियन गेम्स 2026 में शुक्रवार 25 सितंबर को भारत की झोली में दूसरा गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में आया। कमलजीत-सुरुचि ने यह मेडल जीतकर भारतीय फैंस का सीना गर्व से चोड़ा कर दिया। दिन के अंत में पोल ​​वॉल्ट इवेंट में बारानिका एलंगोवन ने ब्रॉन्‍ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वह पोल ​​वॉल्ट में मेडल जीतने वाली भारत की पहली एथलीट बन गईं। इस तरह एशियन गेम्‍स में दिन का अंत दो गोल्‍ड, 9 सिल्‍वर और 12 ब्रॉन्‍ज के साथ हुआ। अब भारत के पदकों की संख्‍या 23 हो गई है। खास बात ये है कि शनिवार को भारत एक बार फिर मेडल टेबल में लंबी छलांग लगाते हुए टॉप-10 में वापसी कर सकता है। आइये आपको भी बताते हैं कि ये आखिर कैसे संभव होगा?