अपने दो सैनिकों की मौत के बाद इज़रायली सेना ने सभी छोटे ड्रोन्स पर फिलहाल के लिए लगाई रोक, जानिए कैसे होते हैं ये बेहद उपयोगी

FPV ड्रोन काफी उपयोगी होते हैं क्योंकि ये सस्ते, सटीक और मुश्किल जगहों (खिड़कियों, सुरंगों, इमारतों) में भी घुस सकते हैं। निगरानी, टारगेटिंग और कामिकाज़े हमलों के लिए ये ड्रोन्स अच्छा ऑप्शन है। युद्ध में इन ड्रोन्स की मदद से काफी फायदा हो सकता है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। गाज़ा में हमास के खिलाफ युद्ध में इज़रायली सेना इन ड्रोन्स का व्यापक इस्तेमाल कर रही है। ये ड्रोन्स सुरंगों और इमारतों में घुसकर निगरानी कर सकते हैं, जिससे सैनिकों को खतरा कम हो। टारगेट पर सीधे वार करने, विस्फोटक या ग्रेनेड गिराने और 3D मैपिंग में भी ये ड्रोन्स बेहद उपयोगी हैं। इस वजह से युद्ध में इनके इस्तेमाल से इज़रायली सेना को काफी फायदा हो रहा है।