गाज़ा में मारे गए 2 इज़रायली सैनिक, ड्रोन धमाके का बने शिकार

इज़रायली सेना का हथियारबंद FPV ड्रोन उड़ान भरते समय किस वजह से क्रैश हुआ, फिलहाल इसका पता नहीं चला है। हालांकि मामले की जांच शुरू हो गई है। हादसे की वजह संभावित रूप से तकनीकी खराबी को बताया जा रहा है। सेना की शुरुआती जांच के अनुसार 2 इज़रायली सैनिक गाज़ा के उत्तर में सेना के बफर ज़ोन के अंदर एक सैन्य चौकी से अतालेफ नाम का FPV ड्रोन उड़ा रहे थे। पहला ड्रोन अपना मिशन पूरा करने में सफल रहा, लेकिन दूसरा ड्रोन टेकऑफ के दौरान किसी अज्ञात वजह से सैन्य चौकी के अंदर ही क्रैश हो गया। कुछ मिनट बाद दोनों सैनिक क्रैश हुए ड्रोन के पास गए और उसे उठाया, तभी उसमें धमाका हो गया जिससे दोनों बुरी तरह घायल हो गए।