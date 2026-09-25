25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

नेपाल में फिर हाई अलर्ट, बागमती नदी खतरे के निशान के करीब, यातायात ठप

Nepal Heavy Rain: नेपाल में भारी बारिश से बागमती नदी उफान पर है। बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण कई प्रमुख हाईवे बंद हैं। लोग परेशान हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Sep 25, 2026

nepal rain alert

भारी बारिश से नेपाल बेहाल, बाढ़-लैंडस्लाइड ने बढ़ाई मुसीबत। बागमती नदी खतरे के निशान के करीब। (सोर्स- ANI)

Nepal Heavy Rain Alert:नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तेज बारिश के बाद बागमती नदी उफान पर है। खतरा बढ़ गया है। नदी के आसपास बसे निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।

वहीं, बारिश के साथ पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाले कई प्रमुख रास्ते बंद हो गए हैं। इनमें पृथ्वी हाईवे, BP हाईवे और कांति लोकपथ जैसे महत्वपूर्ण मार्ग शामिल हैं। सड़कों के बंद होने से लंबी दूरी के ट्रांसपोर्ट वाहन रास्ते में फंस गए हैं और यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते नेपाल में जनजीवन प्रभावित है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

मौसम विभाग ने दिया अपडेट

मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 12 घंटों में देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश रिकॉर्ड की गई है, कुछ जगहों पर भारी बारिश की खबर है। कुछ नदियों में पानी का लेवल भी काफी बढ़ गया है। इसलिए, सावधान रहें और अलर्ट रहें!

नेपाल PM शाह की अपील

वहीं बढ़ते खतरे को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने हिमालयी क्षेत्र में जलवायु आपदाओं से निपटने के लिए बड़ा प्रस्ताव रखा है। उन्होंने नेपाल, भारत और चीन के बीच एक साझा क्लाइमेट रेजिलिएंस मैकेनिज्म बनाने की अपील की है।

बता दें शाह ने ये बात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि तीनों देश सैटेलाइट डेटा और तकनीकी जानकारी साझा करें। खतरनाक ग्लेशियल झीलों पर नजर रखी जाए। साझा अर्ली वॉर्निंग सिस्टम मजबूत किया जाए। आपदा के समय सीमा पार राहत और बचाव में भी तालमेल हो। शाह ने हाल की भीषण बाढ़ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जलवायु संकट से नेपाल को भारी नुकसान हो रहा है। बाढ़ से सड़कें, पुल, घर और रोज़गार प्रभावित हुए हैं।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ज्यादा ग्रांट आधारित मदद की मांग की। शाह ने कहा कि जलवायु वित्त व्यवस्था आसान और तेज होनी चाहिए। “क्लाइमेट फाइनेंस एक और ब्यूरोक्रेसी नहीं बनना चाहिए।”

Nepal Flood: 11 दिन तक मलबे में दबी रही महिला, आवाज सुन रेस्क्यू टीम ने जिंदा निकाला

ये भी पढ़ें
nepal flood rescue

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मौसम समाचार

weather news

weather report

Updated on:

25 Sept 2026 04:38 pm

Published on:

25 Sept 2026 04:21 pm

Hindi News / World / नेपाल में फिर हाई अलर्ट, बागमती नदी खतरे के निशान के करीब, यातायात ठप

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘आतंकवादियों को पनाह देना कब बंद करेंगे’- UN में घिरा पाकिस्तान

shehbaj shareef
विदेश

‘ईरान ने दुश्मन को सिखाया अहम सबक’ – मोहम्मद बाघेर गालिबफ

Mohammad Bagher Ghalibaf
विदेश

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर बढ़ा तनाव, जानिए बॉर्डर पर किसकी स्थिति मज़बूत

Pakistan soldiers on Pak-Afghan border
विदेश

भारत-न्यूजीलैंड के रिश्तों में नया मोड़! 20 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच लागू होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

PM MODI-NZ
विदेश

‘हमने अमेरिका को रणनीति बदलने पर मजबूर किया’, IRGC का दावा- वाशिंगटन का प्लान पूरी तरह से फेल

Iran-US tensions
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.