नेपाल में फिर हाई अलर्ट, बागमती नदी खतरे के निशान के करीब, यातायात ठप

वहीं, बारिश के साथ पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाले कई प्रमुख रास्ते बंद हो गए हैं। इनमें पृथ्वी हाईवे, BP हाईवे और कांति लोकपथ जैसे महत्वपूर्ण मार्ग शामिल हैं। सड़कों के बंद होने से लंबी दूरी के ट्रांसपोर्ट वाहन रास्ते में फंस गए हैं और यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते नेपाल में जनजीवन प्रभावित है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।