‘हाफिज सईद पर पाकिस्तान कब कार्रवाई करेगा’- वैश्विक मंच पर सवालों के घेरे में पाकिस्तान

उनके मुताबिक सर्विस सेक्टर को करीब 86 अरब रुपये और इंडस्ट्रियल सेक्टर को करीब 25 अरब रुपये का नुकसान हो सकता है। ऐसे माहौल में शहबाज शरीफ का UNGA भाषण अहम माना जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अपने प्रयासों की बात करेगा। लेकिन UN मुख्यालय के बाहर पूछे गए सवालों ने एक अलग तस्वीर सामने रख दी है। अब नजर इस बात पर है कि शरीफ अपने भाषण में आतंकवाद के मुद्दे पर क्या कहते हैं और पाकिस्तान की भूमिका को किस तरह पेश करते हैं।