पाकिस्तानी सेना ने आतंकी ठिकाने पर मारा छापा, 8 आतंकियों का किया खात्मा

खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव सबसे बड़ा आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी (Tehreek-e-Taliban Pakistan aka TTP) है, जिसे अफगानिस्तान के तालिबान (Taliban) ऐसे में इन आतंकियों को कमजोर करने और इन्हें इनके मंसूबों में नाकाम करने के लिए पाकिस्तानी सेना भी अक्सर ही आतंकियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाते हुए इनका एनकाउंटर करती है।का समर्थन है। खैबर पख्तूनखा की बॉर्डर भी अफगानिस्तान से लगती है। तालिबान के समर्थन से टीटीपी आतंकी अक्सर ही सेना को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना ने साफ कर दिया है कि देश से आतंकवाद और आतंकियों को खत्म करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।