पाकिस्तानी सेना ने आतंकी ठिकाने पर मारा छापा, 8 आतंकियों का किया खात्मा

पाकिस्तानी सैनिक (Photo - ANI)
पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद (Terrorism) के खिलाफ सेना की जंग जारी है। खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत, जिसकी बॉर्डर अफगानिस्तान (Afghanistan) से लगती है, आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित पाकिस्तानी प्रांत हैं। इस प्रांत में बड़ी संख्या में आतंकी हैं, जो समय-समय पर हमलों को अंजाम देते हैं। पाकिस्तानी सेना भी इनके खिलाफ पूरी तरह से एक्टिव है। एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है।
पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस - आईएसपीआर (Inter-Services Public Relations - ISPR) ने आज जानकारी दी कि उनकी सेना ने खैबर पख्तूनखा के उत्तरी वजीरिस्तान (North Waziristan) जिले में आतंकी ठिकाने पर छापा मारा। सेना को इस बारे में खुफिया एजेंसी से जानकारी मिली थी और इसी के आधार पर सेना ने कार्रवाई की। अचानक हुई इस सैन्य कार्रवाई के लिए आतंकी तैयार नहीं थे। दोनों पक्षों में गोलीबारी हुई, जिसमें सेना ने 8 आतंकियों का खात्मा कर दिया।
जिस आतंकी ठिकाने पर पाकिस्तानी सेना ने छापा मारा, उसके आसपास कई अन्य आतंकी ठिकाने मौजूद थे। पाकिस्तानी सेना ने उन सभी आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया।
पाकिस्तानी सेना ने आतंकी ठिकानों पर छापेमारी के दौरान वहाँ से हथियार, गोला-बारूद और दूसरे कई उपकरण बरामद किए। ये सभी चीज़ें भारी मात्रा में बरामद की गई, जिनका इस्तेमाल आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए करते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव सबसे बड़ा आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी (Tehreek-e-Taliban Pakistan aka TTP) है, जिसे अफगानिस्तान के तालिबान (Taliban) ऐसे में इन आतंकियों को कमजोर करने और इन्हें इनके मंसूबों में नाकाम करने के लिए पाकिस्तानी सेना भी अक्सर ही आतंकियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाते हुए इनका एनकाउंटर करती है।का समर्थन है। खैबर पख्तूनखा की बॉर्डर भी अफगानिस्तान से लगती है। तालिबान के समर्थन से टीटीपी आतंकी अक्सर ही सेना को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना ने साफ कर दिया है कि देश से आतंकवाद और आतंकियों को खत्म करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।
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