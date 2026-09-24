500 विमानों की संभावित डील से 200 जेट के समझौते तक पहुंची बोइंग, आखिर क्यों बदली तस्वीर?

रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बातचीत अभी भी जारी है और इसकी शर्तों में बदलाव की गुंजाइश बनी हुई है। बोइंग इस समय मई में हुए 200 विमानों के समझौते को पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, न कि सैकड़ों अतिरिक्त विमानों के लिए नई प्रतिबद्धता हासिल करने पर।