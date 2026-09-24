भारतीय टूरिस्टों पर अर्जेंटीना का आया दिल, दे रहा है 90 दिन वीजा-फ्री एंट्री, जानें वजह?

राजदूत ने कहा कि भारत के बड़े टैलेंट पूल और अर्जेंटीना के टेक इकोसिस्टम के बीच सहयोग की काफी संभावनाएं हैं। भारतीय प्रोफेशनल्स और अर्जेंटीना के स्टार्टअप साथ काम कर सकते हैं। दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते भी लगातार बढ़ रहे हैं। अर्जेंटीना एम्बेसी के अनुसार, 2025 में भारत और अर्जेंटीना के बीच द्विपक्षीय व्यापार 6.5 अरब डॉलर से ज्यादा रहा। अर्जेंटीना के लिए भारत उसका छठा सबसे बड़ा आर्थिक पार्टनर है। ऐसे में टूरिज्म, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और एयर कनेक्टिविटी के जरिए दोनों देशों के रिश्तों को और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।