रूस ने यूक्रेन को फिर दहलाया, 8 लोगों की मौत और 22 घायल

रूसी सेना ने देर रात एक बार फिर यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया, जिसकी जानकारी यूक्रेनी अधिकारियों ने दी! इन हमलों में 8 लोगों की मौत हो गई! यूक्रेन के खारकीव इलाके में एक कृषि कंपनी पर क्रूज़ मिसाइल गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई! वहीँ कीव में बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी! इन हमलों से तीन जिलों में नुकसान हुआ और आग लग गई। रूसी हमलों की वजह से कीव में 9 घरों, एक पोस्ट ऑफिस, गोदामों और दर्जनों कारों को भी नुकसान पहुंचा। एक क्लिनिक को भी इस हमले से नुकसान हुआ! ओडेसा में रूसी हमले की वजह से एक शॉपिंग मॉल, कई घरों और अन्य सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचा।