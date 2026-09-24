तालिबान ने दी पाकिस्तान को करारा जवाब देने की चेतावनी, एयरस्ट्राइक्स में अफगानिस्तान के 4 लोगों की मौत के बाद बढ़ा तनाव

ज़बीउल्लाह ने अपने बयान में आगे कहा, "पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक्स सभी सिद्धांतों का घोर उल्लंघन और आक्रामकता व अपराध का कृत्य है! अफग़ानिस्तान की सरकार लोगों को भरोसा दिलाती है कि पाकिस्तानी मिलिट्री शासन की ओर से की गई आक्रामकता और हमलों की इन शर्मनाक हरकतों का करारा जवाब जवाब दिया जाएगा। ऐसी बेशर्म आक्रामकता और दमन को सही ठहराने की कोशिश में पाकिस्तानी सैन्य हलकों ने यह दावा किया था कि अफग़ानिस्तान से ड्रोन उनके इलाके में घुस आए थे।"