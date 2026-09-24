पोलैंड में यूक्रेन को इंटरनेट देने वाले Starlink स्टेशन में लगी भीषण आग, पावर सिस्टम और जनरेटर जले, रूस पर शक

पोलैंड 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से संभावित तोड़फोड़ को लेकर हाई अलर्ट पर रहा है। पोलिश अधिकारियों ने पहले भी देश में संदिग्ध रूसी गतिविधियों और विदेशी खुफिया नेटवर्क से जुड़े मामलों की जांच की है। जनवरी 2026 में पोलैंड की अभियोजन एजेंसी ने रूसी खुफिया तंत्र के लिए कथित तोड़फोड़ के मामलों में पांच लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की जानकारी दी थी।