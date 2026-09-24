Xi Jinping US visit: वॉशिंगटन पहुंचते ही शी जिनपिंग का बड़ा संदेश, बोले- चीन और अमेरिका प्रतिद्वंद्वी नहीं, साझेदार बनें

शी जिनपिंग ने बुधवार को वॉशिंगटन पहुंचने के बाद जारी लिखित भाषण में कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार होना चाहिए। उन्होंने दोनों देशों को महान राष्ट्र और दोनों देशों की जनता को महान बताया। शी ने यह भी कहा कि चीन के राष्ट्रीय पुनरुत्थान और अमेरिका को फिर महान बनाने के लक्ष्य एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं और दोनों देश एक-दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और रणनीतिक मुद्दों पर लंबे समय से मतभेद रहे हैं।