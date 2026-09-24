UNGA Speech: स्पेन ने इजराइल के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा- गाजा में नरसंहार किया, इनके हथियारों पर प्रतिबंध लगना चाहिए

इस बीच, यूरोपीय परिषद ने ईरान से हॉर्मुज में नेविगेशन की आजादी बहाल करने और पड़ोसियों पर हमले रोकने को कहा है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने इस बारे में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से सीधी बात की है। कोस्टा ने कहा कि किसी भी मसले का समाधान बातचीत से ही किया जा सकता है।