मसूद पेज़ेशकियान की UNGA में दो-टूक – ‘देश की रक्षा के लिए किसी की इजाज़त नहीं चाहिए, ईरान कभी घुटने नहीं टेकेगा’

पेज़ेशकियान ने अपने संबोधन में कहा, "ईरान ने पिछले 200 सालों में किसी पर हमला नहीं किया है, लेकिन अब हम पर मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है और हमें आतंकी कहा जा रहा है। हम हमला करने या आक्रामकता दिखाने के लिए ताकत नहीं चाहते। हम तरक्की के लिए परमाणु ऊर्जा चाहते हैं न कि हथियारों से समाजों को डराने-धमकाने के लिए। ईरान के रक्षा सिस्टम इस तरह बनाए गए हैं कि कोई यह न सोच सके कि ईरानी शहरों पर बमबारी का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। हम साफ़ तौर पर कहते हैं - अपने देश की रक्षा के लिए हमें किसी की इजाज़त या मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं है।"