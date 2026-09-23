ओमान के पास भारत आ रहे जहाज पर हमला, 1 भारतीय की मौत, 19 लोग सुरक्षित

सूरज यादव वाइपर के पद पर काम करते थे। उन्हें सिर में चोट लगी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद ओमान की रॉयल नेवी ने बाकी सभी चालक दल को बचाकर किनारे एक जेट्टी पर पहुंचा दिया। एक भारतीय इंजीनियर को हल्की चोट आई थी, लेकिन उनकी हालत ठीक है। सभी बचे हुए लोग अभी ओमान में सुरक्षित हैं।