मसूद पेज़ेशकियान ने दिया डोनाल्ड ट्रंप को जवाब – ‘ईरानी लोग रहे हैं आतंकवाद के शिकार’

पेज़ेशकियान ने अपने संबोधन में फिलिस्तीन का भी ज़िक्र किया और कहा, "फिलिस्तीन/गाज़ा में जो हो रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ज़मीर पर एक खुला ज़ख्म है और गाज़ा आम नागरिकों की तकलीफ को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की नाकामी का प्रतीक बना हुआ है। दशकों से प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं, फिर भी गाज़ा में कब्ज़ा और हिंसा जारी है। जब तक दुनिया में कब्ज़ा, आक्रामकता और अन्याय बना रहेगा, प्रतिरोध जारी रहेगा। लगातार हो रही हत्याओं और बड़े पैमाने पर तबाही के बावजूद, गाज़ा ने प्रतिरोध में लोगों का भरोसा मज़बूत किया है और प्रतिरोध को बमों और घेराबंदी से खत्म नहीं किया जा सकता। यह इंसानी फितरत है। अगर किसी इंसान को उसकी ज़मीन से बेदखल किया जाता है, तो वह प्रतिरोध करेगा। अगर उनके घरों पर बमबारी, आक्रामकता और हमले होते हैं, तो वो प्रतिरोध करेंगे। उनके पास और क्या चारा है?"