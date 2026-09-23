अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बताई डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी गलती, बोले- चीन पर ध्यान दें, भारत के साथ बढ़ाएं रिश्ते

जॉन बोल्टन ने कहा कि ट्रंप को अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की ताकत देना सही कदम नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि रूस पर ज्यादा दबाव न डाला जाए। उनके मुताबिक रूस पर दबाव बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए अपनाई जाने वाली रणनीति महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि रूस के साथ कारोबार करने वाले दूसरे देशों पर लगाए जाने वाले सैंक्शन से बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि ग्राहम बिल या पहले से मिले हुए प्रतिबंध के अधिकार से अमेरिका वास्तव में रूस पर ज्यादा दबाव नहीं डाल पाएगा।