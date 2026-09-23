ईरान को ‘खत्म’ करने की ट्रंप की धमकी पर उठे सवाल, क्या यह डील के लिए दबाव बनाने का तरीका?

Trump Iran Threat: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में एक बार फिर ईरान को पूरी तरह खत्म (Annihilation) करने की धमकी दी है। करीब 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान को लेकर ट्रंप के इस बयान ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव एग्नेस कैलामार्ड ने ट्रंप की इस चेतावनी पर प्रतिक्रिया दी। कैलामार्ड ने कहा कि पूरी आबादी को खत्म करने की बात अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत नरसंहार करने की धमकी के रूप में देखी जा सकती है। उनके बयान ने ट्रंप की भाषा को लेकर चल रही बहस को और गंभीर बना दिया है।