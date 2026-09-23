US Iran Talks: जंग के बीच अचानक बदला खेल? ट्रंप की ईरानी डेलीगेशन से मुलाकात में आखिर हुआ क्या!

Donald Trump Iran Meeting: ईरान युद्ध के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से सामने आई एक अहम कूटनीतिक हलचल ने तनाव के बीच बातचीत की उम्मीद जगाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की कि अमेरिकी अधिकारियों और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के बीच करीब तीन घंटे तक चर्चा हुई। खास बात यह है कि यह संपर्क ऐसे समय हुआ जब ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से ईरान को समझौते और आगे की सैन्य कार्रवाई के बीच चुनाव की चेतावनी दी थी।