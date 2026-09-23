F-35 लड़ाकू विमान के पुर्जे गलती से हॉन्गकॉन्ग पहुंचे पर ऑस्ट्रेलियाई मंत्री ने क्या कहा? पेंटागन में क्यों मचा हड़कंप

लेकिन, अभी तक यह जानकारी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है कि जहाज का रास्ता क्यों बदला गया। वह हॉन्गकॉन्ग कैसे पहुंचा, जो चीन का एक विशेष प्रशासनिक इलाका है। अमेरिकी अधिकारियों को यह डर है कि चीन F-35 की डिजाइन जानकारी सहित अत्याधुनिक अमेरिकी हथियारों की संवेदनशील जानकारी हासिल कर सकता है। वहीं, जून में जारी एक अमेरिकी वायुसेना रिपोर्ट में बताया गया था कि बीजिंग अमेरिका की रक्षा उद्योग की प्रगति पर बारीकी से नजर रखते हुए स्टील्थ विमान और एंटी-स्टील्थ हवाई रक्षा प्रणालियों में अपनी क्षमताएं तेजी से बढ़ा रहा है, जबकि वह अपनी सैन्य शक्ति के विस्तार में जुटा है।