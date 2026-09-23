23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

F-35 लड़ाकू विमान के पुर्जे गलती से हॉन्गकॉन्ग पहुंचे पर ऑस्ट्रेलियाई मंत्री ने क्या कहा? पेंटागन में क्यों मचा हड़कंप

F-35 fighter jet: ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने माना कि F-35 फाइटर जेट के पुर्जे गलती से हॉन्गकॉन्ग पहुंच गए। जानें कैसे चीन तक संवेदनशील अमेरिकी सैन्य तकनीक पहुंचने की आशंका ने अमेरिकी कांग्रेस और पेंटागन को जांच के लिए मजबूर किया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Sep 23, 2026

US fighter jets and drones

अमेरिका का F-35 फाइटर जेट्स।। (Photo- IANS)

F-35 fighter jet:ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने कहा कि अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 फाइटर जेट के कुछ पुर्जे गलती से चीनी प्रशासित हॉन्गकॉन्ग भेज दिए गए। इधर, अमेरिका को यह आशंका है कि यह संवेदनशील अमेरिकी सैन्य तकनीक चीन के हाथ लग सकती है। इस मामले में अमेरिकी सांसद जांच कर रहे हैं। घटना के संबंध में ऑस्ट्रेलियाई मंत्री मार्लेस ने पत्रकारों संग बातचीत में बताया कि हमें इसकी जानकारी है। हम स्पष्ट रूप से अमेरिका और लॉकहीड के साथ मिलकर इस जांच में मदद करने पर काम कर रहे हैं।

मार्लेस ने मंगलवार को कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक गायब खेप में कोई संवेदनशील पुर्जा शामिल नहीं था। उन्होंने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो कुछ भी हुआ है, उसकी बारीकी से जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि हम इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका को लेकर आश्वस्त हैं।

फाइटर जेट के पुर्जों की खेप पहुंचा हॉन्गकॉन्ग

दरअसल, अमेरिकी मीडिया पोलिटिको ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया से मरम्मत के लिए अमेरिका भेजी जा रही स्टील्थ फाइटर जेट के पुर्जों की खेप से भरे जहाज को रास्ते में ही मोड़ दिया गया। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार एक मध्यस्थ कंपनी F-35 निर्माता लॉकहीड मार्टिन की ओर से यह पुर्जे ले जा रही थी।

आखिर क्यों बदला जहाज का रास्ता

लेकिन, अभी तक यह जानकारी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है कि जहाज का रास्ता क्यों बदला गया। वह हॉन्गकॉन्ग कैसे पहुंचा, जो चीन का एक विशेष प्रशासनिक इलाका है। अमेरिकी अधिकारियों को यह डर है कि चीन F-35 की डिजाइन जानकारी सहित अत्याधुनिक अमेरिकी हथियारों की संवेदनशील जानकारी हासिल कर सकता है। वहीं, जून में जारी एक अमेरिकी वायुसेना रिपोर्ट में बताया गया था कि बीजिंग अमेरिका की रक्षा उद्योग की प्रगति पर बारीकी से नजर रखते हुए स्टील्थ विमान और एंटी-स्टील्थ हवाई रक्षा प्रणालियों में अपनी क्षमताएं तेजी से बढ़ा रहा है, जबकि वह अपनी सैन्य शक्ति के विस्तार में जुटा है।

पेंटागन कर रहा मामले की जांच

पोलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना के बाद प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा समितियों से जुड़े कांग्रेस के स्टाफ को कई बार ब्रीफ किया जा चुका है। जून में स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन अधिकारियों ने कांग्रेस स्टाफ को जानकारी दी थी। आने वाले हफ्तों में और ब्रीफिंग होने की संभावना है।

पेंटागन ने सीएनन को बताया कि पुर्जों के हॉन्गकॉन्ग पहुंचने की घटना से अवगत है। हम भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने हेतु अमेरिकी अधिकारियों और उद्योग साझेदारों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। गौरतलब बात ये है कि पांचवीं पीढ़ी का F-35 लाइटनिंग II दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में गिना जाता है, और लॉकहीड इसे सबसे घातक, सबसे सुरक्षित और सबसे जुड़ा हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट बताती है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Sept 2026 07:36 am

Published on:

23 Sept 2026 07:27 am

Hindi News / World / F-35 लड़ाकू विमान के पुर्जे गलती से हॉन्गकॉन्ग पहुंचे पर ऑस्ट्रेलियाई मंत्री ने क्या कहा? पेंटागन में क्यों मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

चीन में 2 साल से कैद अमेरिकी वैज्ञानिक, पत्नी बोली- शी जिनपिंग से उन्हें छोड़ने को कहेंगे ट्रंप

Donald Trump and Xi Jinping
विदेश

Israel Palestine Conflict: इजरायल-फिलिस्तीन पर UN चीफ का बड़ा बयान, ‘दो-राष्ट्र समाधान के अलावा कोई रास्ता नहीं’

Israel Palestine Conflict
विदेश

US Iran Talks: जंग के बीच अचानक बदला खेल? ट्रंप की ईरानी डेलीगेशन से मुलाकात में आखिर हुआ क्या!

US Iran Talks UN
विदेश

ईरान डील पर बड़ा ट्विस्ट! ट्रंप के दो खास दूतों ने मध्यस्थों संग की 3 घंटे मैराथन बैठक, बोले- बहुत अच्छी रही

US Iran negotiations
विदेश

UNGA के बीच न्यूयॉर्क में मच गई खलबली! संदिग्ध पैकेज ने रोकी सड़कें, सीक्रेट सर्विस बोली- खतरा टला

suspicious package
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.