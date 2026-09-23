ईरान डील पर बड़ा ट्विस्ट! ट्रंप के दो खास दूतों ने मध्यस्थों संग की 3 घंटे मैराथन बैठक, बोले- बहुत अच्छी रही

इसके अलावा, जब रिपब्लिकन सीनेटरों ने अमेरिका से सहयोगी देशों को डीजल निर्यात रोकने की मांग की, तो ट्रंप ने संकेत दिया कि उनका प्रशासन डीजल निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। ट्रंप ने कहा, "मैंने कहा है कि डीजल बाहर न भेजें। हम बहुत सारा डीजल बनाते हैं। इसका सामान्य ऑटोमोबाइल गैसोलीन पर थोड़ा असर पड़ सकता है। वहीं अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने बताया कि प्रशासन ऐसे प्रतिबंध की संभावना की जांच कर रहा है- यह देखते हुए कि कुल रिफाइनिंग क्षमता के हिसाब से यह व्यावहारिक होगा या नहीं, और क्या पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध कारगर रहेगा।