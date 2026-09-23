ईरान डील पर बड़ा ट्विस्ट! ट्रंप के दो खास दूतों ने मध्यस्थों संग की 3 घंटे मैराथन बैठक, बोले- बहुत अच्छी रही

अमेरिकी विशेष दूत विटकॉफ और कुशनर ने ईरान डील पर मध्यस्थों से की चर्चा, photo sourcwe@ANI
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (स्थानीय समय) को बताया कि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर उस अमेरिकी टीम का हिस्सा थे, जिसने ईरान के साथ समझौते पर बातचीत में शामिल मध्यस्थों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि यह बैठक तीन घंटे तक चली और इसे बहुत अच्छी बैठक बताया।
इसके अलावा, जब रिपब्लिकन सीनेटरों ने अमेरिका से सहयोगी देशों को डीजल निर्यात रोकने की मांग की, तो ट्रंप ने संकेत दिया कि उनका प्रशासन डीजल निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। ट्रंप ने कहा, "मैंने कहा है कि डीजल बाहर न भेजें। हम बहुत सारा डीजल बनाते हैं। इसका सामान्य ऑटोमोबाइल गैसोलीन पर थोड़ा असर पड़ सकता है। वहीं अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने बताया कि प्रशासन ऐसे प्रतिबंध की संभावना की जांच कर रहा है- यह देखते हुए कि कुल रिफाइनिंग क्षमता के हिसाब से यह व्यावहारिक होगा या नहीं, और क्या पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध कारगर रहेगा।
यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान बोलते हुए ट्रंप ने कहा, बैठक बहुत अच्छी रही। यह एक घंटे पहले खत्म हुई। यह बैठक तीन घंटे तक चली, यह बहुत अच्छी बैठक थी। उन्होंने आगे कहा, मैं सोच भी नहीं सकता कि वे ऐसा क्यों नहीं करना चाहेंगे, एक स्थिति में पूरी तरह बर्बादी है और दूसरा विकल्प महानता की संभावना है। यह एक महान देश बन सकता है।
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिका की तीन दिवसीय आधिकारिक राजकीय यात्रा को लेकर ट्रंप ने उम्मीद जताई कि बैठक महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा, यह एक शानदार बैठक होने वाली है, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। उन्हें चीन पसंद है, मुझे अमेरिका पसंद है, कल रात यह एक बड़ी घटना है हर कोई वहां मौजूद रहना चाहता है।
'शील्ड ऑफ द अमेरिकाज' की दूसरी बैठक में बोलते हुए ट्रंप ने बताया कि विटकॉफ और कुशनर ने ईरान डील पर मध्यस्थों से मुलाकात की। उन्होंने इस गठबंधन को पश्चिमी गोलार्ध में आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गठबंधन बताया।
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