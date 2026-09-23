Kashmir dispute: मक्का डिफेंस डील के बाद UNGA में एर्दोगन ने छेड़ा कश्मीर राग, जानें भारत ने क्या कहा

शिमला समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय बातचीत से मतभेद सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत लगातार कहता रहा है कि जम्मू-कश्मीर उसका अभिन्न अंग है, और पाकिस्तान ने 1999 के लाहौर घोषणापत्र से लेकर 2015 की लाहौर पहल तक हर शांति प्रयास का जवाब सीमा-पार आतंकवाद से दिया है। कारगिल, 26/11, पठानकोट और पुलवामा जैसे हमलों के बाद नई दिल्ली का स्पष्ट रुख है कि बातचीत और आतंकवाद साथ-साथ नहीं चल सकते।