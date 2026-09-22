न्यूयॉर्क के मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी पर उखड़े नेतन्याहू, गिरफ्तारी की धमकी पर बोले- वहीं आकर जवाब देता हूं

गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक अब तक 73 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसमें लड़ाके और आम लोग दोनों शामिल हैं। इजरायल ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि वे हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं जो आम लोगों को ढाल बनाकर छिपता है।