अभी काम पूरा नहीं हुआ! नेतन्याहू की दो टूक-हिज्बुल्लाह को फिर मिलेगी करारी शिकस्त

नेतन्याहू ने आगे कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि अगर दुश्मनों ने अब तक सबक नहीं सीखा और दोबारा हमला करने की कोशिश की, तो उन्हें पहले से भी ज्यादा भारी कीमत चुकानी होगी। बयान में कहा गया कि "काम अभी अधूरा है" और ईश्वर की मदद से इसे पूरा किया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि हम इजराइल राज्य के लिए किसी भी खतरे को खत्म करना जारी रखेंगे।