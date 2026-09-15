14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

अभी काम पूरा नहीं हुआ! नेतन्याहू की दो टूक-हिज्बुल्लाह को फिर मिलेगी करारी शिकस्त

इजराइल के PM नेतन्याहू ने हिज्बुल्लाह पर बड़ी जीत का दावा किया और लेबनान में आतंकी ढांचा नष्ट करने तक अभियान जारी रखने का वादा किया। जानें रोम वार्ता, सीमा विवाद को लेकर अपडेट
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Sep 15, 2026

Middle East tension

नेतन्याहू का लेबनान में आतंकी ढांचा मिटाने का ऐलान, photo (IANS)

Israel Lebanon Conflict: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कड़े शब्दों में कहा कि इजराइल ने हिज्बुल्लाह पर एक और बड़ी जीत हासिल कर ली है, और लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र में मौजूद आतंकवादी बुनियादी ढांचे का नामोनिशान मिटाने का इजराइल का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

इजराइली प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी करते हुए कहा कि सेना ने ब्यूफोर्ट रिज और अली अल-ताहेर रिज पर हिज्बुल्लाह के प्रमुख आतंकी गढ़ को नष्ट कर दिया है। बयान में कहा गया कि इजराइल की नीति एकदम स्पष्ट है- देश को किसी भी खतरे से पूरी तरह मुक्त किया जाएगा।

दुश्मनों को सीधी चेतावनी, "और भारी मार पड़ेगी"

नेतन्याहू ने आगे कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि अगर दुश्मनों ने अब तक सबक नहीं सीखा और दोबारा हमला करने की कोशिश की, तो उन्हें पहले से भी ज्यादा भारी कीमत चुकानी होगी। बयान में कहा गया कि "काम अभी अधूरा है" और ईश्वर की मदद से इसे पूरा किया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि हम इजराइल राज्य के लिए किसी भी खतरे को खत्म करना जारी रखेंगे।

इस बयान से ठीक एक महीने पहले, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने बताया था कि रोम में इजराइल-लेबनान के बीच हुई बातचीत में सीमा विवाद और कैदियों की वापसी को लेकर सकारात्मक प्रगति हुई है। 7 अगस्त की कैबिनेट बैठक में आउन ने बताया कि बातचीत में चार अहम मुद्दे शामिल थे- युद्धविराम, घरों को गिराया जाना, सीमा रेखा और कैदियों की अदला-बदली।

आउन के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन युद्धविराम और बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि अमेरिकी जनरल जोसेफ क्लियरफील्ड जल्द ही बेरूत पहुंचकर इन मसलों पर आगे की कार्रवाई करेंगे।

हिज्बुल्लाह के विरोध के बावजूद जारी है सातवां दौर

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टिप्पणियां रोम में तीन दिन चली बातचीत खत्म होने के अगले दिन आईं। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार यह दोनों सरकारों के बीच बातचीत का सातवां दौर था, जिसका हिज्बुल्लाह लगातार विरोध करता रहा है। इस बातचीत का मकसद सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना और जून अंत में वाशिंगटन में हुए फ्रेमवर्क समझौते को अमल में लाना है।

BRICS के संदेश से ट्रंप पर नहीं पड़ा कोई असर, अमेरिका ने हॉर्मुज में और कसा शिकंजा, 101 जहाजों को वापस लौटाया

ये भी पढ़ें
Trump Latest Statement

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Sept 2026 12:22 am

Published on:

15 Sept 2026 12:22 am

Hindi News / World / अभी काम पूरा नहीं हुआ! नेतन्याहू की दो टूक-हिज्बुल्लाह को फिर मिलेगी करारी शिकस्त

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: जयपुर नगर निगम के 4 वार्ड का परिणाम अटका, रीपोलिंग के बाद घो​षित होंगे नतीजे

Jaipur Nagar Nigam Election Results Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पोलैंड सीमा पर रूसी ड्रोन का हमला, बोरिस जॉनसन की ट्रेन थी असली टारगेट, बाल-बाल बचे 206 यात्री

Ukraine Train Attack
विदेश

AI की दौड़ ही तय करेगी दुनिया का भविष्य, ट्रंप ने डेटा सेंटर विवाद के पीछे छिपी साजिश की खोली परतें

Artificial Intelligence
विदेश

हूती विद्रोहियों ने फिर किया सऊदी अरब पर हमला, एयरबेस पर दागीं मिसाइलें और ड्रोन्स

Yahya Saree
विदेश

क्या लाल सागर में हूतियों से भिड़ेगी अमेरिकी सेना? पूर्व CIA अधिकारी बोले- दखल देने के लिए मजबूर हो सकता है US

Red sea
विदेश

तेल-गैस संकट फिर गहराया! सऊदी पाइपलाइन पर ड्रोन हमले के बाद कच्चा तेल 110 डॉलर के पार

Saudi Arabia Oil Pipeline
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.