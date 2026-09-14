हूती विद्रोहियों ने फिर किया सऊदी अरब पर हमला, एयरबेस पर दागीं मिसाइलें और ड्रोन्स

सरी ने कहा कि यह हमला सऊदी अरब के उस हवाई हमले के जवाब में किया गया, जिसे सऊदी की सेना ने यमन में और तेज़ होता हुआ बताया है। सरी ने दावा किया कि हाल के दिनों में सऊदी ने फाइटर जेट्स से यमन के कई प्रांतों में 300 से ज़्यादा हवाई हमले किए हैं। ऐसे में हूतियों के सैन्य प्रवक्ता सरी ने यह चेतावनी दी कि अगर यमन में सऊदी अरब की कार्रवाई जारी रहे, तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे।