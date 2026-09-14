14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

क्या लाल सागर में हूतियों से भिड़ेगी अमेरिकी सेना? पूर्व CIA अधिकारी बोले- दखल देने के लिए मजबूर हो सकता है US

US Intervention in the Red Sea: यमन में हूतियों बढ़ती पकड़ ने लाल सागर और बाब-अल-मंदेब में तनाव बढ़ा दिया है। इस बीच, पूर्व CIA अधिकारी स्कॉट उहलिंगर का मानना ​​है कि अगर सऊदी अरब पर दबाव और बढ़ता है, तो अमेरिका को किसी चरण पर सैन्य मदद देकर दखल देना पड़ सकता है। उनके अनुसार, लंबे समय तक चलने वाले सैन्य अभियान से अमेरिकी नौसेना पर भी दबाव बढ़ सकता है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Sep 14, 2026

Red sea

लाल सागर। (फाइल फोटो- IANS)

Red Sea Crisis: यमन के लाल सागर के तटीय इलाके पर हूती विद्रोहियों के कब्जे और रणनीतिक रूप से अहम बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में सऊदी के जहाजों के लिए बढ़ते खतरे के बाद अमेरिका पर सैन्य दखल देने का दबाव बढ़ रहा है। CIA के पूर्व अधिकारी स्कॉट उहलिंगर ने अल जजीरा से बात करते हुआ कहा है कि भले ही व्हाइट हाउस ने अभी तक सीधे सैन्य हमले की मांगों को नहीं माना है, लेकिन जमीनी हालात बिगड़ने की वजह से वाशिंगटन को लाल सागर में दखल देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

सऊदी अरब को छोड़ना नामुमकिन : स्कॉट उहलिंगर

उहलिंगर के मुताबिक, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिकी सेना पहले से ही दुनिया भर में कई मोर्चों पर उलझी हुई है। इसलिए, बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य को खुला रखने के लिए सेना पर अतिरिक्त बोझ डालना आसान फैसला नहीं होगा। हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि सऊदी-समर्थित यमनी सेनाओं को हूथियों के हाथों भारी सैन्य नुकसान उठाना पड़ा है।

उहलिंगर ने कहा कि अगर अमेरिका इस नाजुक मोड़ पर सऊदी अरब को सैन्य मदद नहीं देता है, तो किंगडम मुश्किल स्थिति में फंस सकता है। उसका तेल निर्यात या तो पहले ही 30 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है। इस आर्थिक और कूटनीतिक झटके से बचने के लिए अमेरिका को सऊदी अरब की मदद के लिए आगे आना होगा।

मोचा और मारिब को बचाने के लिए एयर सपोर्ट दे सकता है अमेरिका

CIA के पूर्व अधिकारी ने संकेत दिया कि अमेरिका की संभावित मदद शुरू में एयर सपोर्ट के रूप में हो सकती है। इससे सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन को मोचा बंदरगाह को हूती कब्जे से छुड़ाने या रणनीतिक रूप से अहम शहर मारिब की रक्षा करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने साफ किया कि अमेरिकी सेना में ऐसे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने की पूरी क्षमता है, लेकिन असली सवाल यह है कि यह अभियान कितने समय तक चलेगा।

लंबा खिंचा अभियान तो घेराबंदी होगी कमजोर: स्कॉट उहलिंगर

स्कॉट उहलिंगर ने चेतावनी दी कि अगर यह मिलिट्री ऑपरेशन तीन हफ्ते या एक महीने से ज्यादा चलता है, तो इससे इस इलाके में अमेरिकी नौसेना पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अमेरिका को अपने पैसिफिक फ्लीट से कुछ डिस्ट्रॉयर और युद्धपोतों को बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में फिर से तैनात करना पड़ सकता है। अमेरिका अब तक ऐसा करने से बचता रहा है क्योंकि पैसिफिक में चीन से संभावित खतरा उसकी मुख्य रणनीतिक चिंता बनी हुई है। हालांकि, अगर लाल सागर का शिपिंग रूट ब्लॉक हो जाता है, तो अमेरिका के लिए पैसिफिक से युद्धपोतों को हटाकर वहां तैनात करना जरूरी हो जाएगा।

UCC पर NDA में बढ़ी हलचल, चिराग पासवान बोले- पहले ड्राफ्ट देखेंगे, फिर तय करेंगे पार्टी का स्टैंड

ये भी पढ़ें
chirag paswan on UCC

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Sept 2026 09:10 pm

Published on:

14 Sept 2026 09:09 pm

Hindi News / World / क्या लाल सागर में हूतियों से भिड़ेगी अमेरिकी सेना? पूर्व CIA अधिकारी बोले- दखल देने के लिए मजबूर हो सकता है US

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: जयपुर नगर निगम के 4 वार्ड का परिणाम अटका, रीपोलिंग के बाद घो​षित होंगे नतीजे

Jaipur Nagar Nigam Election Results Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

हूती विद्रोहियों ने फिर किया सऊदी अरब पर हमला, एयरबेस पर दागीं मिसाइलें और ड्रोन्स

Yahya Saree
विदेश

तेल-गैस संकट फिर गहराया! सऊदी पाइपलाइन पर ड्रोन हमले के बाद कच्चा तेल 110 डॉलर के पार

Saudi Arabia Oil Pipeline
विदेश

ओसामा बिन लादेन को मारने से क्यों पीछे हटी थी अमेरिका, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सालों बाद किया खुलासा

Bill Clinton 911 Attacks Story
विदेश

नेपाल की टनल में 10 दिन तक फंसे रहे संजय साह, गंदा पानी पीकर बचाई जान, घर लौटे तो सीने से लिपटकर रो पड़ीं मां

nepal flood, Nepal Tunnel Survivor
विदेश

दक्षिण अफ्रीका में भीषण रोड एक्सीडेंट, 21 लोगों की मौत

Western Cape Road Accident
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.