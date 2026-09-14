क्या लाल सागर में हूतियों से भिड़ेगी अमेरिकी सेना? पूर्व CIA अधिकारी बोले- दखल देने के लिए मजबूर हो सकता है US

Red Sea Crisis: यमन के लाल सागर के तटीय इलाके पर हूती विद्रोहियों के कब्जे और रणनीतिक रूप से अहम बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में सऊदी के जहाजों के लिए बढ़ते खतरे के बाद अमेरिका पर सैन्य दखल देने का दबाव बढ़ रहा है। CIA के पूर्व अधिकारी स्कॉट उहलिंगर ने अल जजीरा से बात करते हुआ कहा है कि भले ही व्हाइट हाउस ने अभी तक सीधे सैन्य हमले की मांगों को नहीं माना है, लेकिन जमीनी हालात बिगड़ने की वजह से वाशिंगटन को लाल सागर में दखल देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।