Nepal Flood: टनल में 10 दिन तक फंसे रहे संजय साह, गंदा पानी पीकर बचाई जान, घर लौटे तो सीने से लिपटकर रो पड़ीं मां

संजय साह नेपाल के अपर त्रिशूली 3A हाइड्रोपावर स्टेशन पर मैकेनिकल फोरमैन के तौर पर काम करते हैं। 26 अगस्त को ग्लेशियर टूटने से आई जबरदस्त बाढ़ और मलबे ने हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को अपनी चपेट में ले लिया। साह और उनके साथी कबीर महर्जन अंधेरे और पानी से घिरी एक सुरंग में फंस गए। हालांकि वे एक-दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन मलबे के बीच से आती एक-दूसरे की आवाज ने उनके बचने की उम्मीद को जिंदा रखा। दोनों ने एक छोटे एयर पॉकेट में कई दिन गुजारे। बाहर निकलने का रास्ता मलबे से बंद था और उन्हें यह भी पता नहीं था कि बचाव दल उन तक पहुंच पाएगा या नहीं।