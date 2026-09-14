क्या पिकएक्स माउंटेन पर सच में परमाणु हथियार बना रहा ईरान? ट्रंप ने उसी पहाड़ को उड़ाने की धमकी दी तो सामने आई असलियत

US Iran nuclear claims: ईरान ने पिकएक्स माउंटेन में परमाणु गतिविधियां चलने के अमेरिकी दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि इस जगह पर परमाणु ठिकाना होने की बात कहना सही नहीं है।