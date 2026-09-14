AK-47 और रॉकेट लॉन्चर लेकर पहाड़ों से उतरा बनी हशीश कबीला, हूतियों के सपोर्ट में बढ़ी सऊदी अरब की टेंशन

मरीब में बन रहे नए हालात का सीधा असर सऊदी अरब की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ रहा है, क्योंकि मरीब शहर सऊदी सीमा और सना के बीच एक रास्ते की तरह काम करता है। अगर यह इलाका पूरी तरह हूतियों के नियंत्रण में चला जाता है, तो उनके पास सऊदी सीमाओं के नजदीक ड्रोन और मिसाइलें तैनात करने के लिए ज्यादा सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध हो जाएंगे। इसके साथ ही, तेल और गैस संसाधनों पर कब्जे से हूती आंदोलन को भारी आर्थिक मजबूती मिलेगी, जिससे वे लंबे समय तक जंग जारी रखने में सक्षम होंगे। यह स्थिति सऊदी समर्थित यमनी बलों के सबसे बड़े प्रशासनिक और सैन्य इलाके को खत्म कर देगी। मिसाइलों और हाई-टेक ड्रोन के इस दौर में यमन की जमीन पर कबीलाई लड़ाकों की यह वापसी यह साबित करती है कि मिडिल ईस्ट के इस संघर्ष में आज भी सदियों पुरानी कबीलाई वफादारियां कितनी असरदार हैं।