चीन-अमेरिका दोनों एक दूसरे की जासूसी करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान वाली रिपोर्ट को किया खारिज

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हमले से पहले ईरान को चीन की कुछ संस्थाओं से उस बेस की सैटेलाइट तस्वीरें मिली थीं। ट्रंप ने रविवार को एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चीन वही करता है जो हम करते हैं।