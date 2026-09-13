Yemen Houthi Conflict: मोखा-धुबाब में यमनी सेना की एयरस्ट्राइक, ‘किल जोन’ में हुतियों के ठिकाने और हथियार तबाह

Yemen Houthi Conflict: यमन में लाल सागर के किनारे एक अहम तटीय इलाके में सरकारी सेना और हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष तेज हो गया है। यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की वायु सेना ने ताइज प्रांत के अल-मुखा (मोचा) और धुबाब इलाकों में जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। सेना के प्रवक्ता कर्नल माजिद अब्दुल्ला अल-नुज़ैली के अनुसार, 'किल जोन' में हूथी लॉजिस्टिक्स, सैन्य वाहनों, लड़ाकों के जमावड़े और उनके ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है।