Yemen Houthi Conflict: मोखा-धुबाब में यमनी सेना की एयरस्ट्राइक, ‘किल जोन’ में हुतियों के ठिकाने और हथियार तबाह

Yemen Houthi Conflict: ईरान समर्थित हूती विद्रही। (फोटो सोर्स:@WelayetNews)
Yemen Houthi Conflict: यमन में लाल सागर के किनारे एक अहम तटीय इलाके में सरकारी सेना और हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष तेज हो गया है। यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की वायु सेना ने ताइज प्रांत के अल-मुखा (मोचा) और धुबाब इलाकों में जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। सेना के प्रवक्ता कर्नल माजिद अब्दुल्ला अल-नुज़ैली के अनुसार, 'किल जोन' में हूथी लॉजिस्टिक्स, सैन्य वाहनों, लड़ाकों के जमावड़े और उनके ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है।
यमनी सेना के प्रवक्ता कर्नल माजिद अब्दुल्ला अल-नुज़ैली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि वायु सेना ने मोचा बंदरगाह और धुबाब जिले के पास घोषित 'किल ज़ोन' में हूती लड़ाकों के ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखा है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि इस खास ऑपरेशन के शुरू होने के बाद, सेना ने आम नागरिकों को ताइज -मोचा रोड और मोचा- धुबाब तटीय रास्ते से पूरी तरह दूर रहने की चेतावनी दी है।
सैन्य भाषा में 'किल बॉक्स' या 'किल जोन' का मतलब एक ऐसा तय इलाका होता है, जहां दुश्मन की गतिविधियों को खत्म करने के लिए कई दिशाओं से एक साथ गोलाबारी और हवाई हमले किए जाते हैं।
यह सैन्य कार्रवाई हूती द्वारा इस हफ्ते की शुरुआत में शुरू किए गए एक ऑपरेशन के बाद हुई है, जिसके दौरान उन्होंने मोचा शहर और उसके आस-पास के अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया था। हूती का मकसद लाल सागर के तट पर अपनी पकड़ मजबूत करना था। इसके कुछ ही समय बाद यमनी सैन्य कमान ने ताइज को मोचा से जोड़ने वाले हाईवे के आस-पास के इलाके को मिलिट्री जोन घोषित कर दिया।
रणनीतिक नजरिए से मोचा बंदरगाह और धुबाब इलाका बहुत अहम माने जाते हैं। मोचा बंदरगाह बाब अल-मंदाब जलडमरूमध्य से सिर्फ 80 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। धुबाब का तटीय इलाका सीधे इस जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार से सटा हुआ है, जहां मय्युन (पेरिम) द्वीप स्थित है। इस पूरे तटीय कॉरिडोर पर नियंत्रण का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों और लाल सागर में जहाजों की आवाजाही पर पड़ता है।
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