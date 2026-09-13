Saudi Oil Pipeline Attack: सऊदी तेल पाइपलाइन पर ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान आया साथ, शहबाज शरीफ ने की सऊदी के क्राउन प्रिंस से बात

Saudi Oil Pipeline Attack: सऊदी अरब की महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन और अन्य आर्थिक ढांचे को निशाना बनाकर किए गए हालिया ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान ने खुलकर सऊदी अरब का समर्थन किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) से फोन पर बात कर हूती हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है।