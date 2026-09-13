सऊदी की तेल पाइपलाइन पर ड्रोन हमला, इराक ने ढूंढ निकाला लॉन्च पैड; अब सामने आएगा पूरा नेटवर्क?

सऊदी अरब की अहम तेल पाइपलाइन को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमले की जांच में इराकी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इराक ने उस जगह का पता लगा लिया है, जहां से ड्रोन उड़ाकर सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट ऑयल पाइपलाइन को निशाना बनाया गया था। सुरक्षा बलों ने मौके से ड्रोन लॉन्च करने में इस्तेमाल होने वाला उपकरण भी जब्त कर लिया है।