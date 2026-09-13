Iran Ship Attack: ईरान के दक्षिणी तट पर वाणिज्यिक जहाज पर हमला, 1 की मौत और 3 घायल; जांच में जुटे अधिकारी

Iran Commercial Vessel Attack: ईरान के दक्षिणी समुद्री क्षेत्र में रविवार तड़के एक वाणिज्यिक पोत पर हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना में जहाज पर सवार एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि तीन अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हमला क़ेश्म द्वीप के आसपास समुद्री इलाके में हुआ, जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम क्षेत्र माना जाता है। स्थानीय अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है और इसके कारणों तथा हमले की प्रकृति को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है।