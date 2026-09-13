Java Sea Ship Missing: इंडोनेशिया में 243 यात्रियों से भरा जहाज लापता, खराब मौसम के बीच टूटा संपर्क, तलाश में जुटी रेस्क्यू टीमें

इंडोनेशिया में 243 यात्रियों से भरा जहाज लापता (प्रतीकात्मक फोटो - एआई जनरेटेड)
Indonesia Ship Missing:इंडोनेशिया में 243 लोगों को लेकर जा रहा एक यात्री जहाज रविवार को लापता हो गया। खराब मौसम के बीच जावा सागर में जहाज से संपर्क टूट गया। इसके बाद अधिकारियों ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। विर्गो ट्रांसपोर्ट 8 नाम का यह जहाज शनिवार, 12 सितंबर को पूर्वी जावा के सुराबाया शहर से रवाना हुआ था। इसे बोर्नियो द्वीप के दक्षिण कालीमंतन प्रांत की राजधानी बंजारमासिन जाना था।
बंजारमासिन स्थित खोज और बचाव कार्यालय के मुताबिक, सफर के दौरान जहाज से संपर्क टूट गया। अधिकारियों ने बताया कि उस समय समुद्र में मौसम खराब था। फिलहाल जहाज से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उसका सही स्थान भी पता नहीं चल सका है। अधिकारियों ने जहाज की आखिरी ज्ञात स्थिति का पता लगाया है। इसके आधार पर बचाव दल समुद्र में उसकी तलाश कर रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, जहाज की आखिरी ज्ञात स्थिति बंजारमासिन के एक पियर से करीब 148 किलोमीटर दूर जावा सागर में मिली है।
जहाज की तलाश के लिए बचाव दल को उसकी आखिरी ज्ञात स्थिति की ओर भेजा गया है। समुद्र में खोज अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल जहाज में सवार लोगों के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। अधिकारियों की नजर जहाज की तलाश पर है। उसके मिलने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि उसके साथ क्या हुआ।
इंडोनेशिया में पहले भी कई बड़े समुद्री हादसे हो चुके हैं। 1981 में तंपोमास-2 नाम का यात्री जहाज जावा सागर में डूब गया था। इस हादसे में करीब 430 लोगों की मौत हुई थी। 2006 में सेनोपाती नुसंतारा नाम की यात्री फेरी खराब मौसम के दौरान जावा सागर में डूब गई थी। हादसे में 400 से ज्यादा लोग मारे गए या लापता हुए थे। 2007 में लेविना-1 फेरी में आग लगने के बाद वह डूब गई थी। इसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 2018 में लेस्तारी माजू फेरी दक्षिण सुलावेसी के पास डूब गई थी। इस हादसे में 36 लोगों की जान गई थी।
इंडोनेशिया में 17 हजार से ज्यादा द्वीप हैं। यहां बड़ी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और यात्री जहाजों पर निर्भर हैं। समुद्री यात्रा हवाई सफर के मुकाबले सस्ती और आसानी से उपलब्ध होती है। हालांकि, खराब मौसम के कारण समुद्री यात्रा में जोखिम बढ़ जाता है। तेज बारिश, आंधी और ऊंची लहरें जहाजों के लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं।
पिछले कई हादसों में क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बैठाने और सुरक्षा नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने जैसी खामियां भी सामने आई हैं। हालांकि, विर्गो ट्रांसपोर्ट 8 के लापता होने की सही वजह अभी सामने नहीं आई है। खोज और बचाव अभियान जारी है।
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