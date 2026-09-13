Java Sea Ship Missing: इंडोनेशिया में 243 यात्रियों से भरा जहाज लापता, खराब मौसम के बीच टूटा संपर्क, तलाश में जुटी रेस्क्यू टीमें

इंडोनेशिया में पहले भी कई बड़े समुद्री हादसे हो चुके हैं। 1981 में तंपोमास-2 नाम का यात्री जहाज जावा सागर में डूब गया था। इस हादसे में करीब 430 लोगों की मौत हुई थी। 2006 में सेनोपाती नुसंतारा नाम की यात्री फेरी खराब मौसम के दौरान जावा सागर में डूब गई थी। हादसे में 400 से ज्यादा लोग मारे गए या लापता हुए थे। 2007 में लेविना-1 फेरी में आग लगने के बाद वह डूब गई थी। इसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 2018 में लेस्तारी माजू फेरी दक्षिण सुलावेसी के पास डूब गई थी। इस हादसे में 36 लोगों की जान गई थी।