Vanuatu ferry accident: लापरवाही से समुद्र में बड़ा हादसा, प्रशांत महासागर में डूबा नाव, एक की मौत और 30 लोग लापता

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है- बचे हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वे जल्दी स्वस्थ हों। लापता और मृत लोगों के परिवारों को बता दें कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ है।