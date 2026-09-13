BRICS में दुनिया जुटी, ट्रंप आयरलैंड क्यों पहुंचे? गोल्फ से लेकर ‘एकीकृत आयरलैंड’ तक, जानिए पूरा खेल

Donald Trump Ireland Visit: भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया के कई बड़े नेता नई दिल्ली में जुटे हैं, लेकिन इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख यूरोप के छोटे से देश आयरलैंड की ओर है। सवाल स्वाभाविक है जब वैश्विक कूटनीति का केंद्र भारत बना हुआ है, तब ट्रंप आयरलैंड में क्या कर रहे हैं? उनकी यात्रा सिर्फ औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रही। व्यापार, सुरक्षा और गोल्फ के बीच ट्रंप ने आयरलैंड के सबसे संवेदनशील राजनीतिक मुद्दे पर भी बड़ा बयान दे दिया।