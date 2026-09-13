BRICS में दुनिया जुटी, ट्रंप आयरलैंड क्यों पहुंचे? गोल्फ से लेकर ‘एकीकृत आयरलैंड’ तक, जानिए पूरा खेल

Donald Trump Ireland Visit
Donald Trump Ireland Visit: भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया के कई बड़े नेता नई दिल्ली में जुटे हैं, लेकिन इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख यूरोप के छोटे से देश आयरलैंड की ओर है। सवाल स्वाभाविक है जब वैश्विक कूटनीति का केंद्र भारत बना हुआ है, तब ट्रंप आयरलैंड में क्या कर रहे हैं? उनकी यात्रा सिर्फ औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रही। व्यापार, सुरक्षा और गोल्फ के बीच ट्रंप ने आयरलैंड के सबसे संवेदनशील राजनीतिक मुद्दे पर भी बड़ा बयान दे दिया।
भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार को आयरलैंड पहुंचे। यह यात्रा ऐसे वक्त हुई है जब वैश्विक मंच पर भारत, रूस, चीन समेत ब्रिक्स देशों के नेताओं की गतिविधियों पर पूरी दुनिया की नजर है। ट्रंप का कार्यक्रम हालांकि अलग दिशा में रहा। डबलिन में राजनीतिक मुलाकातों से लेकर अपने स्वामित्व वाले गोल्फ रिसॉर्ट में आयोजित Irish Open तक।
समाचार एजेंसी Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने आयरिश प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन के साथ बैठक की और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों, अमेरिकी कंपनियों के लिए कारोबारी अवसरों तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की।
लेकिन यात्रा का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश गोल्फ मैदान से नहीं, बल्कि ट्रंप के एक बयान से निकला। उन्होंने कहा कि वह आयरलैंड और ब्रिटेन के अधीन उत्तरी आयरलैंड के एकीकरण को पसंद करेंगे और इसे भविष्य में होने वाली संभावना बताया।
मामला इसलिए संवेदनशील है क्योंकि उत्तरी आयरलैंड को लेकर दशकों तक हिंसा और राजनीतिक संघर्ष चला। 1998 का गुड फ्राइडे समझौता इस विवाद को शांत करने में अहम साबित हुआ। इसके तहत आयरलैंड के एकीकरण का फैसला जनमत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए होना है।
ट्रंप की टिप्पणी पर ब्रिटेन में तत्काल प्रतिक्रिया आई। प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के कार्यालय ने स्पष्ट किया कि उत्तरी आयरलैंड की स्थिति को लेकर सरकार का रुख नहीं बदला है। डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के नेता गैविन रॉबिन्सन ने भी कहा कि क्षेत्र का भविष्य स्थानीय जनता तय करेगी।
ट्रंप की यात्रा में निजी रुचि भी साफ दिखाई दी। वह आयरलैंड के डूनबेग स्थित अपने गोल्फ परिसर पहुंचे, जहां Irish Open आयोजित किया जा रहा है। Reuters के अनुसार, ट्रंप ने 2027 Ryder Cup में शामिल होने की इच्छा भी जताई।
यात्रा के दौरान विरोध प्रदर्शन भी हुए। डबलिन और अन्य स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ने आयरलैंड के साथ आर्थिक रिश्तों और वहां सक्रिय अमेरिकी कंपनियों की भूमिका को रेखांकित किया।
इस तरह ब्रिक्स सम्मेलन के समानांतर ट्रंप का आयरलैंड दौरा महज छुट्टी या गोल्फ यात्रा नहीं रहा। इसमें अमेरिका-आयरलैंड कारोबार, यूरोपीय राजनीति, उत्तरी आयरलैंड का भविष्य और ट्रंप की निजी गोल्फ दिलचस्पी चारों पहलू एक साथ सामने आए।
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