नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए अमेरिका ने बढ़ाया मदद का हाथ, अतिरिक्त फंडिंग मंजूर, पीड़ितों की पहचान में FBI भी जुटी

नेपाल सरकार को बाढ़ पीड़ितों की पहचान में सहयोग देने के मकसद से अमेरिकी विदेश विभाग के इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इनफोर्समेंट अफेयर्स ब्यूरो ने नेपाल पुलिस को फोरेंसिक सहायता के लिए 10 लाख डॉलर मंजूरी दी है। FBI के फोरेंसिक विशेषज्ञ भी नेपाल पुलिस के साथ मिलकर आपदा पीड़ित पहचान (डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन) में विशेष सहयोग कर रहे हैं, ताकि अमेरिकी नागरिकों समेत सभी पीड़ितों के परिजनों को जवाब मिल सके। इस काम में डीएनए विश्लेषण किट्स जैसी उच्च-प्राथमिकता वाली जरूरतों की पहचान के लिए भी नेपाल पुलिस के साथ करीबी समन्वय किया जा रहा है।