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6 महीने में इंटरनेट पर कब्जा कर लेंगे AI एजेंट! एन्थ्रोपिक के CEO ने दी ऐसी चेतावनी कि उड़ गए सबके होश

एन्थ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने चेतावनी दी कि AI एजेंट महज छह महीनों में इंटरनेट पर कब्जा कर सकते हैं। जानें क्यों उन्होंने AI विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की मांग की।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Sep 13, 2026

AI ethics 2026

एन्थ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई ने एआई को लेकर दी चेतावनी, photo source@ChatGpt

Artificial Intelligence Danger: दुनिया की दिग्गज एआई कंपनी एन्थ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई ने एक चौंकाने वाली चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के विकास की रफ्तार पर अब नियंत्रण लगाने का वक्त आ गया है। अगर इस गति को तुरंत काबू में नहीं किया गया, तो इसके नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने आगाह किया कि आने वाले महज छह महीनों में एआई एजेंटों के "झुंड" पूरे इंटरनेट पर कब्जा जमा सकते हैं।

12 साल के अनुभव से निकली चिंता

अमोदेई ने बताया कि वे पिछले 12 वर्षों से एआई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इस तकनीक की ताकत को करीब से समझते हैं। उनके मुताबिक, एआई इंसानी जीवन की गुणवत्ता को नाटकीय रूप से बदलने की क्षमता रखता है। उन्होंने भरोसा जताया कि अगले 5 से 10 वर्षों में यह तकनीक दुनिया की अधिकांश बड़ी बीमारियों का इलाज खोजने में मददगार साबित हो सकती है।

ताकत के साथ आता है बड़ा खतरा

लेकिन इसी सांस में उन्होंने चेतावनी भी दी कि जितनी ताकतवर यह तकनीक है, उतने ही बड़े जोखिम भी इसके साथ जुड़े हैं। अमोदेई के अनुसार, सिर्फ सुरक्षा उपायों में निवेश बढ़ा देना काफी नहीं होगा। एआई की क्षमताओं के विकास की रफ्तार को भी नियंत्रित करना जरूरी है, ताकि सुरक्षा के इंतजाम इसके साथ तालमेल बिठा सकें। उनका सुझाव है कि एआई मॉडलों में सुधार की गति धीमी की जानी चाहिए-भले ही प्रगति तब भी तेज बनी रहेगी, लेकिन इससे मिलने वाले अतिरिक्त समय का समझदारी से इस्तेमाल संभव होगा।

2023 का विचार, आज बना जरूरी

अमोदेई ने खुलासा किया कि यह सोच पहली बार 2023 में उनके मन में आई थी, लेकिन उस वक्त यह व्यावहारिक नहीं लगती थी। उस दौर के एआई मॉडल इतने सक्षम नहीं थे कि वे धोखाधड़ी, छल-कपट, हेरफेर या साइबर हमलों जैसी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा सकें। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं- एआई की क्षमताएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे विकास की गति और उससे जुड़े खतरों के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो गया है। सीईओ डारियो अमोदेई ने चेतावनी दी है कि अब एआई के विकास की रफ्तार पर लगाम कसने का सही समय आ गया है। यदि इसकी गति को तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया, तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं।

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Updated on:

13 Sept 2026 01:07 am

Published on:

13 Sept 2026 01:06 am

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