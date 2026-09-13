6 महीने में इंटरनेट पर कब्जा कर लेंगे AI एजेंट! एन्थ्रोपिक के CEO ने दी ऐसी चेतावनी कि उड़ गए सबके होश

अमोदेई ने खुलासा किया कि यह सोच पहली बार 2023 में उनके मन में आई थी, लेकिन उस वक्त यह व्यावहारिक नहीं लगती थी। उस दौर के एआई मॉडल इतने सक्षम नहीं थे कि वे धोखाधड़ी, छल-कपट, हेरफेर या साइबर हमलों जैसी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा सकें। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं- एआई की क्षमताएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे विकास की गति और उससे जुड़े खतरों के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो गया है। सीईओ डारियो अमोदेई ने चेतावनी दी है कि अब एआई के विकास की रफ्तार पर लगाम कसने का सही समय आ गया है। यदि इसकी गति को तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया, तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं।