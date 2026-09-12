डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी बड़ी बात – ‘बहुत जल्द खत्म होगा ईरान के खिलाफ युद्ध’

आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) ने होर्मुज स्ट्रेट के पास समुद्री क्षेत्र में नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। प्रतिबंधित समुद्री इलाका चाबहार से लेकर ओमान की खाड़ी और अरब सागर के कुछ हिस्सों तक फैला होगा। आईआरजीसी ने यह भी साफ कर दिया कि होर्मुज स्ट्रेट के प्रतिबंधित इलाके से अगर कोई भी जहाज गुज़रा, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आईआरजीसी के इस फैसले से भी तेल की कीमत पर असर पड़ा है और अगर यह फैसला इसी तरह बरकरार रहा और ईरान ने प्रतिबंधित इलाकों से गुज़रने वाले जहाजों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, तो तेल की कीमत और बढ़ सकती है।