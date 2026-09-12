बांग्लादेश में 57 वर्षीय हिंदू पत्रकार पुलक चटर्जी की संदिग्ध मौत, शेख हसीना की पार्टी ने उठाए सवाल

Hindu Journalist Death: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय और मीडियाकर्मियों की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बरीसाल जिले में बंगाली दैनिक ‘समकाल’ के ब्यूरो ऑफिस के अंदर 57 वर्षीय वरिष्ठ हिंदू पत्रकार पुलक चटर्जी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। पुलक चटर्जी ‘समकाल’ के पूर्व ब्यूरो चीफ रह चुके थे और बरीसाल प्रेस क्लब के महासचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। वह लंबे समय तक बांग्लादेशी दैनिक ‘जुगांतर’ से भी जुड़े रहे। अचानक हुई इस घटना से स्थानीय मीडिया और अल्पसंख्यक समुदाय में डर का माहौल है।