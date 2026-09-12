BRICS Summit 2026: 7 साल बाद भारत आए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, बीजिंग से नई दिल्ली से आई खास कार, किचन स्टाफ भी साथ पहुंचे

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत आगमन को लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। उनके दौरे से पहले चीन से उनकी खास होंगकी स्टेट लिमोजिन, बैकअप कार और कम्युनिकेशन उपकरण भारत पहुंचाए गए हैं। इतना ही नहीं, चीनी अधिकारियों ने शी के स्टाफ को किचन तक जाने की इजाजत मांगी है, ताकि राष्ट्रपति को परोसे जाने वाले खाने को पहले चखा और जांचा जा सके। होटल से लेकर जमीन के नीचे पाइपलाइन नेटवर्क तक की सुरक्षा जांच की गई है।