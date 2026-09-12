लाल सागर पर हूतियों का कब्जा- सऊदी क्राउन प्रिंस ने ट्रंप से मांगी सैन्य मदद, अमेरिका की दो टूक

यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बाब-अल-मंदेब पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया है। गुरुवार को महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा पर कब्जा जमाने के बाद हूती लड़ाकों ने शुक्रवार को बाब-अल-मंदेब में स्थित रणनीतिक रूप से अहम मायून (पेरिम) द्वीप भी अपने कब्जे में ले लिया। यह द्वीप लाल सागर को अदन की खाड़ी और आगे स्वेज नहर से जोड़ने वाले समुद्री रास्ते के बीचों-बीच स्थित है। गौरतलब है कि इसी मार्ग से दुनिया भर के करीब 12% माल की ढुलाई होती है, जिससे इस कब्जे ने वैश्विक व्यापार को लेकर चिंता बढ़ा दी है।