“तुम आतंकवादी नहीं तो और क्या हो?”- दिल्ली से राष्ट्रपति पेजेशकियन का इजराइल-अमेरिका पर पलटवार

राष्ट्रपति ने अमेरिका और इजराइल द्वारा खुद को मानवाधिकारों का समर्थक बताए जाने पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि असल में ये दोनों देश "शैतान और असली आतंकवादी" हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी आधुनिक सैन्य तकनीक का इस्तेमाल कर एक ही हमले में 168 स्कूली बच्चों की जान ले ली। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ईरान को आतंकवादी कहा जाता है, तो निर्दोष लोगों को मारने वाले, वैज्ञानिकों पर बम गिराने वाले और स्कूलों-अस्पतालों को निशाना बनाने वाले देशों को क्या कहा जाए।