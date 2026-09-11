3 साल पहले इजराइल में मारे गए थे 1200 लोग, नेतन्याहू ने अब लिया बदला, हमला करने वाले को दूसरे देश में कराया ढ़ेर

तीन साल साल पहले 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जो हमला किया था, उसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे। हमास खुद अब स्वीकार कर रहा है कि अल-याजूरी उस हमले की योजना बनाने वालों में शामिल थे। ऐसे में उनकी मौत को इजराइल अपनी कार्रवाई की बड़ी सफलता मान रहा है।