गाजा में इजरायली सेना की एयरस्ट्राइक, मारा गया हमास की खान यूनिस ब्रिगेड का कमांडर मोहम्मद याजौरी

इजराइली सेना का आरोप है कि हाल के महीनों में यज़ौरी ब्रिगेड के लड़ाकों को निर्देशित कर रहा था और उसने इजराइली नागरिकों और IDF सैनिकों पर हमले की साजिश रचने में भूमिका निभाई थी। IDF के अनुसार, यज़ौरी युद्ध के दौरान हुए नुकसान के बाद खान यूनिस ब्रिगेड की सैन्य क्षमताओं को फिर से बनाने और मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। इजराइली सेना का दावा है कि यज़ौरी ने हाल के महीनों में IDF सैनिकों पर कई हमलों को आगे बढ़ाने का काम किया और ब्रिगेड की सैन्य ताकत को बहाल करने की कोशिश की।