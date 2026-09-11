Israel Lebanon Attack: दक्षिण लेबनान में इजरायली हमले से दहला इलाका, खियाम में जोरदार धमाका; हिजबुल्लाह के सुरंग नेटवर्क पर बड़ा दावा

Southern Lebanon Airstrikes: दक्षिणी लेबनान में शुक्रवार तड़के इजरायली सैन्य कार्रवाई ने तनाव को और गहरा कर दिया। कई कस्बों और रणनीतिक इलाकों में हवाई हमलों के साथ ऐसे धमाके हुए, जिनकी आवाज और तीव्रता ने पूरे क्षेत्र का ध्यान खींचा। खास तौर पर अली अल-ताहेर रिज के नीचे मौजूद हिजबुल्लाह के कथित भूमिगत ढांचे को निशाना बनाए जाने की खबर ने घटनाक्रम को नया आयाम दिया है। इजरायल का कहना है कि इस कार्रवाई से उसकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिली है।