Russia Poland Border Threat: यूरोपियन देश पर रूस की टेढ़ी नजर, पोलैंड की बढ़ी धुकधुकी, कहा- किसी भी वक्त हो सकता है हमला

बुधवार को ओडेसा क्षेत्र में यूक्रेन और मॉल्डोवा की सीमा पर ड्रोन गिरे। दो जानें चली गईं। रूस पहले भी सीमा चौकियों पर हमले कर चुका है। तुस्क ने गुरुवार को स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रात में पोलैंड की एक सीमा चौकी पर सीधा खतरा टल गया। यूक्रेनी सेवाओं के साथ मिलकर काम करने से यह हमला रोका जा सका।