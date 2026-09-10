China News: चीन के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज में भीषण आग, 20 लोगों की मौत, 5 अब भी लापता

China Cargo Ship Fire: चीन के एक प्रमुख बंदरगाह पर खड़े मालवाहक जहाज में आग लगने से कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। चीनी सरकारी मीडिया ने गुरुवार को हादसे की जानकारी दी। घटना के बाद बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ द्वारा जारी तस्वीर में जहाज की पहचान 'ओशन मेलोडी' के तौर पर की गई है। सार्वजनिक जहाज ट्रैकिंग वेबसाइट वेसलफाइंडर के मुताबिक, यह जहाज लाइबेरिया के झंडे के तहत संचालित होता है।